《異動股》銀保監調查平保房地產投資，平保（２３１８）跌近３％

《經濟通通訊社３１日專訊》平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）Ｈ股現價跌２﹒９

５％，報６０﹒９５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒５％。該股成交約３６６萬

股，涉資２﹒２３億元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價５０﹒１５元人民幣，跌０﹒５６元人

民幣，或跌１﹒１％，成交２﹒７２億元人民幣，涉及５４３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折

讓－０﹒９４％。

據報，中國平安因華夏幸福（滬：６００３４０）的投資嚴重衝擊盈利後，中國銀保監會正

調查平保在房地產市場的投資。消息指，中國銀保監責令平保停止銷售另類投資產品，這些產品

通常與房地產市場掛勾。

平保在一份聲明中表示，其房地產風險敞口遠低於監管層規定的上限，平保並未回應有關監

管調查之查詢。平保２月披露其於負債累累的華夏幸福持有５４０億元人民幣（折合約８４億美

元）的風險敞口。

現時，恆生指數報２５４１４，跌１２４點或跌０﹒４９％，主板成交７３﹒３５億元。國

企指數報８９６８，跌２７點或跌０﹒３０％。恆生科技指數報６３９２，升１點或升０﹒０３

％。

即月期指新報２５３０８，跌１１５點，低水１０７點。即月國指期貨報８９３８，跌２８

點，低水３１點。即月科指期貨新報６３９１，跌７點。

上證綜合指數報３５２０，跌８點或跌０﹒２３％，成交３４５﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１４３７５，跌４７點或跌０﹒３３％，成交４３２﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

平保（０２３１８） ６０﹒９５元 跌２﹒９５％

中國太平（００９６６） １１﹒２６元 跌０﹒８８％

友邦（０１２９９） ９２﹒５５元 跌１﹒４４％

新保（０１３３６） ２２﹒４５元 跌０﹒８８％

財險（０２３２８） ６﹒８５元 跌０﹒７２％

保誠（０２３７８） １６１﹒３０元 無升跌

太保（０２６０１） ２１﹒６５元 跌０﹒４６％

國壽（０２６２８） １２﹒９２元 跌０﹒６２％

眾安在綫（０６０６０） ３６﹒４０元 升０﹒４１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

