【北水炒Ｄ乜】淨流出３６﹒９億人幣，買吉利沽騰訊

《經濟通通訊社３１日專訊》恆指低開１５點，報２５５２４點。最高升３３９點報

２５８７８點，最低跌４２８點報２５１１０點。恆指收報２５８７８點，升３３９點或

１﹒３３％。

按額度計算，北水全日淨流入３６﹒９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是吉利汽車

（００１７５）、東岳集團（００１８９）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是騰

訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）。

主板成交２１３３﹒７３億元增加５６﹒２％。其中港股通成交３９８﹒６億元，佔總成交

１８﹒７％。



＊極氪智能科技獲投資者認購＊



吉利汽車公布，極氪智能科技與５名投資者訂立購股協議，據此，該等投資者同意向極氪智

能科技認購及購買，而極氪智能科技同意向該等投資者發行及配發合共１﹒２６億股Ｐｒｅ－Ａ

系列優先股，佔經擴大已發行股本約５﹒６％，總代價為５億美元。各投資者均為獨立第三方。



吉利汽車升４﹒４６％報２８﹒１元，北水淨買入２﹒８億元。東岳集團升１３﹒８％報２

６﹒８元，北水淨買入１﹒４億元。中國神華升５﹒１３％報１７﹒２２元，北水淨買入１﹒３

億元。騰訊控股升３﹒３１％報４８１﹒２元，北水淨賣出９億元。小米集團升０﹒６％報２５

元，北水淨賣出４﹒５億元。美團升９﹒０２％報２４９元，北水淨賣出３﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

吉利汽車 （００１７５） ２﹒８３

東岳集團 （００１８９） １﹒３７

中國神華 （０１０８８） １﹒３２



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －８﹒９７

小米集團 （０１８１０） －４﹒４９

美團 （０３６９０） －３﹒７２

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒３３

長城汽車 （０２３３３） －３﹒０２

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