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31/08/2021 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流出３６﹒９億人幣，買吉利沽騰訊

　　《經濟通通訊社３１日專訊》恆指低開１５點，報２５５２４點。最高升３３９點報
２５８７８點，最低跌４２８點報２５１１０點。恆指收報２５８７８點，升３３９點或
１﹒３３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３６﹒９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是吉利汽車
（００１７５）、東岳集團（００１８９）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是騰
訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）。
　　主板成交２１３３﹒７３億元增加５６﹒２％。其中港股通成交３９８﹒６億元，佔總成交
１８﹒７％。

＊極氪智能科技獲投資者認購＊

　　吉利汽車公布，極氪智能科技與５名投資者訂立購股協議，據此，該等投資者同意向極氪智
能科技認購及購買，而極氪智能科技同意向該等投資者發行及配發合共１﹒２６億股Ｐｒｅ－Ａ
系列優先股，佔經擴大已發行股本約５﹒６％，總代價為５億美元。各投資者均為獨立第三方。
　　
　　吉利汽車升４﹒４６％報２８﹒１元，北水淨買入２﹒８億元。東岳集團升１３﹒８％報２
６﹒８元，北水淨買入１﹒４億元。中國神華升５﹒１３％報１７﹒２２元，北水淨買入１﹒３
億元。騰訊控股升３﹒３１％報４８１﹒２元，北水淨賣出９億元。小米集團升０﹒６％報２５
元，北水淨賣出４﹒５億元。美團升９﹒０２％報２４９元，北水淨賣出３﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　２﹒８３
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　１﹒３７
　　中國神華　　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒３２

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－８﹒９７
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－４﹒４９
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒７２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－３﹒３３
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－３﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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