【夜期時段】即月期指報２５７４２點，跌１４點，低水１３７點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７５０點，跌６點，低水

１２９點，最新報２５７４２點，跌１４點，低水１３７點，合約成交４４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９１４０點，跌５點，低水４４點，最新報９１４３點，跌

２點，低水４１點，合約成交２７３張。



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