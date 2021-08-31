【債務風險】平保（２３１８）：公司各項業務經營穩健，守法合規

《經濟通通訊社３１日專訊》市傳在中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）因華夏

幸福（滬：６００３４０）的投資嚴重衝擊盈利後，中國銀保監會正調查平保在房地產市場的投

資。消息拖累平保半日跌逾７％。集團午間發公告未就上述傳聞作出具體回應，僅表示公司戰略

清晰，各項業務經營穩健，守法合規，２０２１年上半年營運利潤穩健增長。（ａｃ）



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