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31/08/2021 10:17

【新冠肺炎】林鄭：９月下旬開放竹篙灣檢疫中心予外籍傭工檢疫

　　《經濟通通訊社３１日專訊》在菲律賓或印尼已接種兩劑新型冠狀病毒疫苗的外傭，昨
（３０日）起可來港，惟指定檢疫酒店現時僅有荃灣絲麗酒店，房間供不應求。行政長官林鄭月
娥出席行會前記者會時透露，將開放竹篙灣檢疫中心第一期及第二期予外籍傭工檢疫，作為他們
抵港後進行２１日檢疫的地點，可提供８００個單位，料９月下旬開放使用，政府會以成本價出
租檢疫單位，料每日房租不高於５００元。（ｈｙ）

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