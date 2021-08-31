【企業盈喜】星光集團料中期轉虧為盈賺４﹒４５億至４﹒６５億元

《經濟通通訊社３１日專訊》星光集團（００４０３）預期，截至今年９月底止六個月，錄

得純利４﹒４５億元至４﹒６５億元，去年同期錄得虧損７０００萬元。

該集團指，轉虧為盈主要由於根據股權轉讓協議項下的條款及條件，出售星光印刷（深圳）

有限公司全部股權已於今年６月８日交割完成。有關出售錄得公司擁有人應佔的收益淨額約

４﹒８億元至４﹒９億元，將於期間內確認。（ｈｙ）

