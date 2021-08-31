【重拳監管】習近平：加強反壟斷反不正當競爭監管，促共同富裕

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家主席習近平主持召開中央全面深化改

革委員會第二十一次會議強調，加強反壟斷反不正當競爭監管力度，完善物資儲備體制機制，深

入打好污染防治攻堅戰。

習近平在主持會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場

經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度出發，

促進形成公平競爭的市場環境，為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，更好保護

消費者權益。

習近平指出，國家儲備是國家治理的重要物質基礎，要從體制機制層面加強戰略和應急物資

儲備安全管理，強化戰略保障、宏觀調控和應對急需功能，增強防範抵御重大風險能力。



＊防止資本無序擴張初見成效，設置好「紅綠燈」＊



會議指出，針對一些平台企業存在野蠻生長、無序擴張等突出問題，加大反壟斷監管力度，

依法查處有關平台企業壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序

穩步向好。

會議強調，要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促

進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，划出底線，設置好「紅綠燈」，引導督促企業服從黨

的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支持企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利

人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。

要加快健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數字經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫

用行政權力排除限制競爭制度等。要堅持「兩個毫不動搖」，推動形成大中小企業良性互動、協

同發展良好格局。要堅定不移推進高水平對外開放，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可

預期性。要加強競爭法律制度和政策宣傳培訓，強化企業公平競爭意識，引導全社會形成崇尚、

保護和促進公平競爭的市場環境。

要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，堵塞

監管漏洞，提高監管效能。要加大監管執法力度，加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保

障等重點領域執法司法。要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。

會議審議通過了《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》、《關於改革完善體

制機制加強戰略和應急物資儲備安全管理的若干意見》、《關於深入打好污染防治攻堅戰的意見

》、《關於更加有效發揮統計監督職能作用的意見》。

