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即市新聞

31/08/2021 09:03

【重拳監管】市監總局：對美團收購摩拜未依法申報開展調查

　　《經濟通通訊社３１日專訊》市場監管總局公布，對搜電收購街電經營者集中案依法審查，
並對美團（０３６９０）收購摩拜未依法申報開展調查工作。小電、街電、搜電對宣傳、促銷等
行為開展了自查自糾，對具有誤導性或者歧義的語言和標價形式進行糾正。
　　市監總局表示，近期在行政指導下，哈囉、青桔、美團、怪獸、小電、來電、街電、搜電８
個共享消費品牌經營企業積極整改，取得成效，共享消費領域價格漲勢得到有效遏制，標價逐步
透明化、規範化。

＊共享充電寶行業價格整體小幅回落＊

　　市監總局稱，共享充電寶行業價格整體小幅回落。此次參加整改的６個共享充電寶品牌共有
機櫃４２６萬台，佔市場份額約８０％。相關企業提出了整改計劃：進一步完善定價規則，與合
作商戶溝通協商，通過直接降價或者降低計費單元等方式下調部分機櫃價格。
　　未來，將進一步加大對共享消費領域的監管力度，要求各企業嚴格價格調整內部合規審查流
程，如實、及時公示計價規則和計價標準，繼續發揮共享消費行業在滿足消費者應急需求、提供
具有一定普惠性的公共服務、助力綠色經濟發展等方面的積極作用。（ｊｔ）

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