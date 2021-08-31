【重拳監管】內地修訂電子商務法，罰款高至２百萬可吊銷經營許可

《經濟通通訊社３１日專訊》市場監管總局表示，為加強知識產權保護，規範平台經濟秩序

，促進電子商務持續健康發展，該局起草了《關於修改〈中華人民共和國電子商務法〉的決定（

徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。其中，在第八十四條電子商務平台經營者對平台內經

營者實施侵犯知識產權行為未依法採取必要措施的法律責任中增加「情節特別嚴重的，有關部門

可以限制其開展相關網絡經營活動，直至吊銷網絡經營相關許可證。」

《徵求意見稿》指，電子商務平台經營者違反本法第四十二條、第四十五條規定，對平台內

經營者實施侵犯知識產權行為未依法採取必要措施的，由有關知識產權執法部門責令限期改正，

可以處５萬元（人民幣．下同）以上５０萬元以下的罰款；情節嚴重的，處５０萬元以上２００

萬元以下的罰款。情節特別嚴重的，有關部門可以限制其開展相關網絡經營活動，直至吊銷網絡

經營相關許可證。

與此同時，平台內經營者提供相應擔保用於確保潛在的知識產權侵權所造成損失的賠償，電

子商務平台經營者可以暫時中止所採取的措施。平台內經營者提交虛假的不存在侵權行為的聲明

，導致權利人損失擴大的，加倍承擔賠償責任等。（ｗｌ）

