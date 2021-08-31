【新冠肺炎】曾祈殷建議若全港接種率逾七成，可考慮逐步放寬措施

《經濟通通訊社３１日專訊》醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，若本地無疫情

無爆發，當全港疫苗接種率達七至八成時，便可以考慮逐步放寬措施。至於有意見提出，長者接

種率達七成，就可以研究放寬防疫措施，他認為，長者的社交圈子不如年輕人活躍，純粹將長者

接種率與防疫限疫措施掛勾，並不科學。



＊「太平盛世」下添加接種要求，恐成效不大＊



公務員事務局長聶德權早前表示，不排除日後規定進入部分處所，必須完成接種疫苗。曾祈

殷在一個電台節目上指出，在本港無本地個案、「太平盛世」的時候，添加接種要求，公眾回響

可能較大；但萬一本地疫情有反彈跡象，限制進入食肆或公共場所的人士必須接種，就無可厚非

。

曾祈殷認為，以必須接種疫苗作為「谷針」方法，成效未必太大，建議政府列出具體數據，

說明哪個年齡層、行業或地區的接種率不足，相應調整接種策略，反而更有效。



＊容許已打針菲印人士入境風險有限＊



另外，政府計劃讓持有認可疫苗接種紀錄的菲律賓及印尼外傭來港，滯留當地的港人亦可以

返港，曾祈殷相信，新措施為本港帶來的風險有限，因為大部分涉及Ｄｅｌｔａ變種病毒的個案

，患者都會在１４日潛伏期內發病，如果從菲律賓或印尼抵港的人士，已完成接種疫苗，加上抵

？後隔離檢疫最少１４日，期間檢測最少６次，能有效控制風險。（ｃｌ）

