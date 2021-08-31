【香港政情】大埔非法集結案，姚鈞豪罪成判囚３月連桷璋脫罪

《經濟通通訊社３１日專訊》大埔區３名前區議員，包括文念志、姚鈞豪、連桷璋，連同議

員助理蘇揚浚及攝影師蔡健瑜，涉嫌去年３月挑釁及用雷射筆照便衣警員，被控參與非法集結、

無牌管有無線通訊器具，以及襲警等罪，其中姚鈞豪及蔡健瑜早上在粉嶺裁判法院被判監３個月

，連桷璋被裁定罪名不成立。

控情指，去年３月８日晚，有市民於大埔超級城聚集，期間有市民與便衣警察發生衝突，包

括時任大埔區議員連桷璋、姚鈞豪及文念志等５人隨即尾隨拍攝，文念志用電筒照射便衣警員，

５人其後被捕，被控非法集結罪。文念志及２２歲議員助理蘇揚浚早前認罪判囚，餘下３人否認

控罪。

裁判官裁決時指，案發日涉事警員在大埔超級城附近便衣巡邏時，遭被告一行５人尾隨。姚

鈞豪期間不停纏繞警員，又叫出警員及其妻兒名字，文念志及蘇揚浚則用雷射筆照射警員，令警

員擔心人身安全，而蔡健瑜曾跑到警員前拍攝，阻撓警員去路，最終裁定２人罪成。至於連桷璋

，當時與其餘４名被告相距十多米遠，疑似是隔岸觀火，無法顯示他有份及有意圖去參與，裁定

罪名不成立。

姚鈞豪早前承認無牌管有無線電通訊器具罪則判處罰款１５００元，３６歲攝影師獲准以原

有條件保釋外出等候上訴。（ｃｌ）（ｚｚ）

