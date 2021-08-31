  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/08/2021 13:57

【香港政情】大埔非法集結案，姚鈞豪罪成判囚３月連桷璋脫罪

　　《經濟通通訊社３１日專訊》大埔區３名前區議員，包括文念志、姚鈞豪、連桷璋，連同議
員助理蘇揚浚及攝影師蔡健瑜，涉嫌去年３月挑釁及用雷射筆照便衣警員，被控參與非法集結、
無牌管有無線通訊器具，以及襲警等罪，其中姚鈞豪及蔡健瑜早上在粉嶺裁判法院被判監３個月
，連桷璋被裁定罪名不成立。
　　控情指，去年３月８日晚，有市民於大埔超級城聚集，期間有市民與便衣警察發生衝突，包
括時任大埔區議員連桷璋、姚鈞豪及文念志等５人隨即尾隨拍攝，文念志用電筒照射便衣警員，
５人其後被捕，被控非法集結罪。文念志及２２歲議員助理蘇揚浚早前認罪判囚，餘下３人否認
控罪。
　　裁判官裁決時指，案發日涉事警員在大埔超級城附近便衣巡邏時，遭被告一行５人尾隨。姚
鈞豪期間不停纏繞警員，又叫出警員及其妻兒名字，文念志及蘇揚浚則用雷射筆照射警員，令警
員擔心人身安全，而蔡健瑜曾跑到警員前拍攝，阻撓警員去路，最終裁定２人罪成。至於連桷璋
，當時與其餘４名被告相距十多米遠，疑似是隔岸觀火，無法顯示他有份及有意圖去參與，裁定
罪名不成立。
　　姚鈞豪早前承認無牌管有無線電通訊器具罪則判處罰款１５００元，３６歲攝影師獲准以原
有條件保釋外出等候上訴。（ｃｌ）（ｚｚ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/08/2021
《美團點評》美團交叉銷售推動重估 技術形態有望反彈
財經熱話31/08/2021
傳遭銀保監調查房地產投資 平保股價跌逾半成
財經熱話31/08/2021
【績佳抗監管】美團半日獲近2億淨掃貨　短線跟車值博率大唔大？
財經熱話31/08/2021
【重拳監管】內地限未成年人網遊時間每周3小時 騰訊股價下挫跌穿20天線
財經熱話31/08/2021
美團次季業績勝預期　惟大行憂政策影響盈利前景削目標價
專訪31/08/2021
【專訪】陶冬：聯儲鮑威爾在JacksonHole年會上　給予強烈政策轉身信號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你Maxcare保健按摩神器

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金