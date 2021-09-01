【藥股不弱？】中生製藥績後曾彈半成且錄資金追入，坐艇走唔走？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１日報道》中生製藥（０１１７７）受惠入股科興中維，上半年

多賺５﹒８倍。業績佳帶挈股價半日上揚逾４％，為表現第二佳藍籌，且有逾８８００萬元資金

淨主動買入。不過，北水借勢沽中生製藥，北水券商半日合共淨被動賣出逾２５００萬元。分析

認為，中生製藥面對帶量採購和藥物監管等政策風險，股價走勢早已比企業基本面更弱，看淡股

價走勢！



＊大戶買家入市態度進取，惟北水借勢沽貨＊



中生製藥今早輕微高開０﹒５％，其後升幅擴大，高見６﹒８３元，中午收市升４﹒１５％

，報６﹒７８元。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，中生製藥半日錄得８８００萬元資金淨主動

買入，佔成交金額逾２４％，規模不容忽視。值得留意的是，半日淨主動買入金額已超越上日全

日淨掃貨金額，創８月３日以來最多，且較去五天平均的淨買入２８０４萬元多。

至於主動買沽比率，整體報６３：３７，屬理想表現。單宗交易成交金額大於１００萬的大

戶主動買沽比率，則為６７：３３，反映大戶更買貨態度更進取。不過，北水似乎想藉業績佳出

貨，兩間代表上海和深圳的北水券商，分別為中國投資信息及中國創盈市場服務，半日錄得淨被

動賣出規模分別達１５６６萬元及１０３０萬元，且看港交所收市後公布的數據，留意北水是否

淨賣出中生製藥。



＊中生靠科興上半年多賺６倍，將集中研發創新藥、高門檻生物藥＊



中生製藥受惠入股科興１５％，中期純利飆升５﹒８４倍，至８４﹒８億元人民幣。不過，

若扣除聯營及合營公司盈利貢獻，核心純利僅增長２２％，至１５﹒７５億元人民幣。收入方面

，新產品及抗腫瘤藥銷售額分別按年增４３％及２５％，總收入按年升逾１３％，至１４３億元

人民幣。

若與另一藍籌藥股石藥集團（０１０９３）比較，除盈利規模及升幅外，中生製藥的毛利率

、收入均比石藥高，研發開支亦較大。面對帶量採購常態化或導致藥物價格下降，中生製藥表示

，已從營銷體系、生產成本控制等做好準備，將集中研發創新度高、市場潛力大的產品，預期未

來上市產品中，創新藥和高門檻生物藥所佔比例將明顯提升。



＊熊麗萍：藥股業績表現與股價脫鈎，走勢難捉摸＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，中生製藥業績一般，雖然藥物研發和審批進度理想，但股價持續低迷

，反映業務表現與股價脫鈎。公司面對帶量採購和藥物監管等風險因素，走勢仍難以捉摸。她料

股價在前低位６﹒１８元有支持，惟反彈目標未宜太進取，暫上望７元。

至於石藥，熊麗萍認為情況與中生製藥相若，惟股價走勢相對較好，兩次下試９﹒３６元後

反彈，短期可搏反彈，惟坦言對股份期望不高，上望１０﹒５－１１元。

