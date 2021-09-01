【新冠疫苗】中國生物４款新冠疫苗將亮相

《經濟通通訊社１日專訊》中國生物官方微信公眾號公布，９月２日至７日在北京舉行的
２０２１年中國國際服務貿易交易會的服貿會上，國藥集團中國生物攜「可診」領域的３款診斷
試劑，在「可治」領域２款特效藥（特免球蛋白、單克隆抗體）以及「可防」領域３條技術路線
上研發的４款新冠疫苗亮相。（ｅｗ）
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