【北水炒Ｄ乜】淨流入１６億人幣，爆發騰訊沽安踏

《經濟通通訊社１日專訊》恆指低開７點，報２５８７１點。最高升２２２點報２６１０１

點，最低跌１８４點報２５６９４點。恆指收報２６０２８點，升１４９點或０﹒５８％。

按額度計算，北水全日淨流入１６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、東岳集團（００１８９）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是安

踏體育（０２０２０）、舜宇光學科技（０２３８２）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１８１８﹒３４億元減少１４﹒８％。其中港股通成交３９９﹒７億元，佔總成交

２２％。

近期，騰訊視頻的超前點播「逐集解鎖」規則受到了社會的廣泛關注，上海市消保委也提出

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選集解鎖，在保障消費者權益的同時，讓用戶享受到更具個性化的追劇體驗。騰訊控股升１﹒５

％報４８８﹒４元，北水淨買入１１﹒８億元。東岳集團跌６﹒５３％報２５﹒０５元，北水淨

買入１１﹒１億元。中國移動升１﹒８％報４８元，北水淨買入３﹒４億元。安踏體育升１﹒５

６％報１６２﹒５元，北水淨賣出３﹒９億元。舜宇光學科技跌０﹒４３％報２３４﹒２元，北

水淨賣出３﹒６億元。藥明生物跌２﹒９９％報１１６﹒８元，北水淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １１﹒８３

東岳集團 （００１８９） １１﹒０７

中國移動 （００９４１） ３﹒４３

美團 （０３６９０） ０﹒６２

中遠海控 （０１９１９） ０﹒６１



淨沽出最多港股：

安踏體育 （０２０２０） －３﹒８６

舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒５８

藥明生物 （０２２６９） －１﹒１３

中芯國際 （００９８１） －１﹒１３

長城汽車 （０２３３３） －０﹒９０

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