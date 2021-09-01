《經濟通通訊社１日專訊》前年１０月２０日九龍遊行案，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊
仁、黃浩銘、楊森及吳文遠７人，被控煽惑或組織未經批准集結，７人早前認罪，早上在區域法
院分別被判監１１至１６個月。
陳皓桓、梁國雄、何俊仁被判監１６個月，而何秀蘭、黃浩銘判監１４個月，楊森判監１１
個月，吳文遠判監１２個月。除黃浩銘外，６人刑期與早前其他涉及反修例案例刑期同期執行。
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01/09/2021 12:53
【香港政情】九龍遊行案陳皓桓梁國雄等７人被判監１１至１６個月
《經濟通通訊社１日專訊》前年１０月２０日九龍遊行案，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊
仁、黃浩銘、楊森及吳文遠７人，被控煽惑或組織未經批准集結，７人早前認罪，早上在區域法
院分別被判監１１至１６個月。
陳皓桓、梁國雄、何俊仁被判監１６個月，而何秀蘭、黃浩銘判監１４個月，楊森判監１１
個月，吳文遠判監１２個月。除黃浩銘外，６人刑期與早前其他涉及反修例案例刑期同期執行。
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