【夜期時段】即月期指報２５８８８點，跌３８點，低水１４０點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５９０５點，跌２１點，低水

１２３點，最新報２５８８８點，跌３８點，低水１４０點，合約成交２４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９２４３點，跌７點，低水２８點，最新報９２３５點，跌

１５點，低水３６點，合約成交１２５張。



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