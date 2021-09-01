【企業盈警】中天（２３７９）料中期轉盈為虧蝕８３７０萬人幣

《經濟通通訊社１日專訊》中天國際（０２３７９）預期，截至今年６月底止中期，錄得虧

損８３７０萬元（人民幣．下同），去年同期錄得純利６４０萬元。

該集團指，轉盈為虧主要由於疫情期間經濟持續低迷，對中國物業市場帶來租金及售價下降

等負面影響；及集團投資物業錄得公平值虧損。（ｈｙ）



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