【大國博弈】據報中國當局下令成都美國商會停止運作

《經濟通通訊社１日專訊》據《路透》引述美國商會官員表示，中國當局已指示位於成都的

美國商會停止運作。

根據中國西南美國商會的一份線上聲明，商會會員接獲通知稱，依據中國法律及規範，該美

國商會將停止運作，不再以中國西南美國商會名義從事任何活動。

美國商會會長王曉東表示，中國民政部似乎在執行要求外國在中國國內只保留一個官方商會

的規定。商會正在與當地政府討論其註冊和未來的方向。

民政部沒有立即回應評論請求。

成都商會不隸屬於中國美國商會，後者是一個總部設在北京的商業倡導組織，在其他幾個城

市設有辦事處。



＊官媒傳發評論：直指美國對中國發動顏色革命＊



近日，由微信公眾號「李光滿冰點時評」發表的題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革

正在進行！》的文章，在包括《人民日報》、《新華社》等官網上轉發。文章把中國近期以來一

連串的打擊措施，都稱為「深刻變革」或「深刻革命」，「從整治飯圈到處罰鄭爽，再到下架封

殺趙薇和高曉松」都要用政治層面來看；細數叫停螞蟻上市停、反壟斷，到阿里被罰１８２億元

人民幣和滴滴被查，一直到「共同富裕」政策，都是為「回歸」中共及社會主義本質，所有阻擋

這場變革者「都將被拋棄」。

文章更直指「美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政

治及外交圍剿，正在對中國發動生物戰、網絡戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過中國內

部的第五縱隊對中國發動顏色革命」，「中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻

而復雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而兇猛的攻擊」。（ｊｔ）

