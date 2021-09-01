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01/09/2021 09:34

【大國博弈】秦剛：中美合作的需要增多，且必要性、緊迫性更突出

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國駐美大使秦剛周二（３１日）應邀出席美中關係全國委員會
董事會為其履新舉行的視頻歡迎活動並發表主旨演講。秦剛指出，美國有人否定中美關係５０年
來的發展成就，試圖以戰略競爭重新定義中美關係，認為中美接觸合作的時代已經終結，必須以
競爭對抗取而代之。有人認為，中國在賭美國輸，中國發展的目標就是要挑戰和取代美國。這是
對中國戰略意圖的嚴重誤判。
　　事實是，中美合作的需要不是減少了而是增多了，中美不應相互敵對，而更應攜手合作。今
天美國不惜動用國家機器打壓華為，華為不會倒，還會產生出更多的中國「華為」。當前新冠肺
炎疫情仍在全球肆虐，國際恐怖主義活動依然活躍，氣候變化向人類發出「紅色警報」，各種地
區熱點問題層出不窮。中美作為兩個大國，協調合作的必要性、緊迫性更加突出，這也是國際社
會的普遍期盼。

＊中美各自的成功對彼此至關重要＊

　　秦剛還強調，中國從來不把自己的命運押寶在別國身上，中國要不斷超越的是自己，從來沒
有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。中美是密不可分的利益攸
關方，各自的成功對彼此都至關重要。中國沒有賭美國輸，樂見美國憑借自身的力量，而不是靠
壓制別國或讓別國吃藥解決美國自身的問題。
　　中美雙方要明確底線、相互尊重。希望美方高度重視並認真對待中方提出的「三條底線」、
「兩份清單」，特別要在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上謹言慎行，尊重中國的主權、
安全、發展利益，停止干涉中國內政，不要觸碰和挑戰中方的紅線。
　　應中方邀請，美國總統氣候問題特使約翰．克里於昨日起至周五（９月３日）訪華。期間，
中國氣候變化事務特使解振華將同克里在天津舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變
化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。（ｗｌ）

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