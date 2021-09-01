  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/09/2021 09:25

【人行操作】人行重返１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行之前五日均進行
５００億元逆回購。
　　公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，即今日零投放零回籠，終止連續五日淨投放
。（ｃａ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/09/2021
無懼業績倒退監管收緊 網易加碼回購股份彈升逾半成
中國故事01/09/2021
【上海特寫】上海建國際金融中心有新目標　三大優勢迎戰香港星洲
開市Good Morning01/09/2021
熊麗萍：科技股監管漸明朗化　騰訊上望515元
中國故事31/08/2021
《神州經脈》PMI跌至年半低　中美會面談氣候　滬指月升逾4%
財經熱話31/08/2021
【月結－富貴與共】監管 業績來襲 八月港股微跌83點
財經熱話31/08/2021
《美團點評》美團交叉銷售推動重估 技術形態有望反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你Maxcare保健按摩神器

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金