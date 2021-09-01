【人行操作】人行重返１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

《經濟通通訊社１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行之前五日均進行
５００億元逆回購。
公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，即今日零投放零回籠，終止連續五日淨投放
。（ｃａ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動
|財經熱話01/09/2021
無懼業績倒退監管收緊 網易加碼回購股份彈升逾半成
|中國故事01/09/2021
【上海特寫】上海建國際金融中心有新目標 三大優勢迎戰香港星洲
|開市Good Morning01/09/2021
熊麗萍：科技股監管漸明朗化 騰訊上望515元
|中國故事31/08/2021
《神州經脈》PMI跌至年半低 中美會面談氣候 滬指月升逾4%
|財經熱話31/08/2021
【月結－富貴與共】監管 業績來襲 八月港股微跌83點
|財經熱話31/08/2021
《美團點評》美團交叉銷售推動重估 技術形態有望反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰