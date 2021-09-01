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01/09/2021 10:56

【債務風險】華晨集團債權人同意寶馬中國１６億人幣收購華晨中華

　　《經濟通通訊社１日專訊》據內媒《財經》報道，華晨集團債權人昨日（８月３１日）在會
上通過，由寶馬中國以１６﹒３３億元（人民幣．下同）價格收購華晨旗下自主品牌「中華」，
惟議案通過率只有５７％，因為有債權人認為寶馬出價過低，僅以約４億元的溢價作為其整車生
產資質的定價。報道指，華晨中華資產以後將被用來生產寶馬相關產品，意味著中華品牌將不復
存在。
　　寶馬中國對報道表示，公司希望以實際行動支持華晨集團重組，並致力於進一步拓展在遼寧
省的業務，不過項目仍在有關部門的審批過程中。
　　華晨中華過往曾推出中華駿捷、中華尊馳及中華Ｖ７等熱賣車型，但最終沒有實現騰飛，華
晨集團主要依賴和寶馬成立的合營品牌維持營運，至２０１８年寶馬增持華晨寶馬至７５％，華
晨寶馬成為國內首個由外資控股的汽車品牌。
　　另外，華晨集團管理人在債權人會議上提到，截至今年８月１３日，共計有６００５家債權
人向管理人申報債權，經審查初步確定及暫緩確定的債權金額約５００億元，再加上職工債權及
未申報債權約１２０﹒０１億元，預計華晨集團等１２家企業的負債總金額超過６１９億元。
　　華晨集團旗下金杯汽車（滬：６００６０９）現漲３﹒４％，申華控股
（滬：６００６５３）跌０﹒５％，華晨中國（０１１１４）自３月底起停牌至今，新晨動力（
０１１４８）暫無升跌。（ｅｙ）

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