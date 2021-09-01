【重拳監管】抖音解散１９００個粉絲群組，下架明星榜單

《經濟通通訊社１日專訊》內地監管「飯圈」亂象，字節跳動旗下抖音今日發布公告，宣布

下架明星愛豆榜和明星話題榜，下架整改５４款涉明星藝人榜單的小程序，並解散了１９００個

明星粉絲群組。抖音又要求，粉絲團帳號必須取得明星經紀公司或工作室的書面授權，才可以繼

續發布內容，經紀公司或工作室亦需要加強引導其粉絲團所組織的行為。（ｅｙ）

