【聚焦數據】８月財新製造業ＰＭＩ跌至４９﹒２，十五個月來首縮

《經濟通通訊社１日專訊》受疫情汛情影響，８月中國製造業由擴張轉為收縮，景氣程度減
弱。今日公布的８月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）下降１﹒１個百分點至４９﹒２，
自２０２０年５月以來首次落入收縮區間，且低於市場預期的５０﹒２。
這一走勢與官方製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的８月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒１，較
７月下降０﹒３個百分點，略高於榮枯線，為２０２０年３月以來最低。
受疫情和汛情等因素的影響，８月製造業供給和需求均有下降。製造業生產指數、新訂單指
數均落於榮枯線以下，其中製造業生產自２０２０年３月以來首次出現收縮。分類數據顯示，中
間品類和投資品類新訂單量下降，消費品類新訂單大致持平。
＊供求雙降，就業指數錄５個月以來首降＊
由於國外疫情持續惡化，海外需求受到抑制，同時運輸受阻，８月新出口訂單指數低於
５０﹒０臨界值，為２０２１年２月以來首次。
供求雙降，也導致８月中國製造業就業指數出現５個月以來的首次下降，顯示就業市場輕微
收縮，但幅度有限。８月積壓工作數量持續上升，當月工作積壓率雖然尚小，但有加速跡象，為
３個月以來最高，這與企業減產及產能緊張有關。
＊製造業購進價格指數和出廠價格指數均小升＊
８月製造業購進價格指數和出廠價格指數均有小幅上升，通脹壓力再起。製造商反映，主要
受原料漲價和運輸費用上升的衝擊，原材料購進價格指數自５月後首次出現加速；出廠價格指數
也終結了此前三個月的回落趨勢，再度上升，顯示部分企業為轉移成本上升壓力上調銷售價格，
但受疫情及需求相對疲弱制約，加價幅度有限。
由於部分供應商原料短缺，疫情管控阻礙物流等原因，物流交付時間延長，供應商供應時間
指數錄得２０２１年３月以來最低值。受市場疲弱影響，製造業企業採購庫存仍在下降，但降幅
收窄，產成品庫存指數則在３月以來首次升至榮枯線上方。
＊８月就業市場略有惡化，通脹壓力依然較大＊
調查顯示，中國製造業界對未來一年仍普遍樂觀，但樂觀度與７月持平，為１５個月來低點
。企業普遍預測，全球疫情一旦受控，產出將會增長；不過也有企業擔憂疫情不知何時才能消退
，其對供應鏈的困擾也具有不確定性。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月下旬開始的本輪疫情是２０２０年二季度國民經濟逐
步正常化以來遭遇的嚴重挑戰。受此影響，８月製造業景氣度下降，市場供給減少，需求承壓，
就業市場略有惡化，通脹壓力依然高企。經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業
市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。（ｗｌ）
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