【上海特寫】上海建國際金融中心有新目標，三大優勢迎戰香港星洲

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》在上海實現「２０２０年基本建成與中國經

濟實力及人民幣國際地位相適應的國際金融中心」目標之後，上海市政府最新發布《上海國際金

融中心建設「十四五」規劃》，對下一個五年國際金融中心建設提出了進一步的目標。

《規劃》提出的總體目標是到２０２５年，上海國際金融中心能級顯著提升，服務全國經濟

高質量發展作用進一步凸顯，人民幣金融資產配置和風險管理中心地位更加鞏固，全球資源配置

功能明顯增強。

其中，文件對於上海的金融市場規模、直接融資功能、金融開放程度、金融科技發展四個方

面提出了具體要求：到２０２５年，上海金融市場交易總額達到２８００萬億元（人民幣．下同

）左右，相比２０２０年增長２３％；上海金融市場直接融資規模２６萬億元左右，相比

２０２０年增長４７﹒７％。在對外開放方面，到２０２５年，境外投資者在上海債券市場持有

的債券餘額比重從２０２０年的３％提升到５％，熊貓債累計發行規模７０００億元左右，較

２０２０年增長７８％，「上海價格」國際影響力更大。在金融科技方面，到２０２５年，要集

聚５０家左右的金融科技巨頭。



＊以大宗商品等重點領域，培育市場人幣結算習慣＊



為實現目標，《規劃》還提出了４４項具體任務，包括推進人民幣可自由使用和資本項目可

兌換先行先試、加大權益類產品發行力度、擴大基金投顧試點資格、推動資管機構參與基本養老

保險基金、企業年金和職業年金管理、推動在浦東設立國家級金融科技研究機構、推進數字人民

幣試點、發展綠色信貸、探索實踐證券代表人訴訟、創新全國性證券期貨糾紛調解等內容。

其中，關於推進人民幣可自由使用的具體舉措，雖然目前尚無具體的內容出台，但人行上海

總部副主任孫輝早前在上海市政府新聞發布會上表示，人行將以原油、鐵礦石、糧食、橡膠等大

宗商品和境外承包工程等重點領域，以及央企國企等重點企業為突破口，培育市場主體人民幣結

算習慣。同時，優化政策環境，更好推動「本幣優先」理念落地。

孫輝又強調，要推動落實「凡是外匯能做的，人民幣都能做，而且更為便利」，為人民幣下

一步的發展打開了想象空間。



＊趙廣彬：上海國際金融中心具有三大優勢＊



根據英國智庫Ｚ╱Ｙｅｎ集團今年３月發布的全球金融中心指數（ＧＦＣＩ ２９），上海

在全球金融中心排名中蟬聯全球第三，排在紐約和倫敦之後，超過了第四名的香港和第五名的新

加坡。

該指數從營商環境、人力資源、基礎設施、發展水平、聲譽及綜合等方面對全球主要金融中

心進行了評價和排名。其中，上海在金融科技細分領域排名升至第二，僅次於紐約。

那麼相對於亞洲其他的金融中心，如香港、新加坡，上海的優勢到底在哪裡呢？普華永道中

國資深經濟學家趙廣彬在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，上海作為國際金融中心具有三大優

勢：一是上海位於中國境內，而國內市場的經濟規模位居世界第二，因此上海佔據了區位優勢；

二是相較於香港和新加坡，上海在人力成本、辦公樓等營商成本方面具有優勢，且上海的營商環

境近年來大幅改善。此外，上海的地理面積比新加坡和香港都大很多，因此也有用地上的優勢。

另外，從經濟結構來看，以紐約為例，雖然紐約在全球金融中心中排名第一，但有些領域已

經過度金融化；亞洲這邊，香港的金融業在經濟規模中佔比較大，上海相比之下能夠更好地平衡

金融與實體經濟的關係，因此在面對國際性金融危機的時候，也沒有那麼容易受到衝擊。而上海

與國際的聯繫沒有香港和新加坡緊密，這也是上海面對金融危機不容易受到衝擊的另一個因素。

總體來說，上海作為國際金融中心的發展空間還很大。他說道：「如果說香港、新加坡是中

年，那麼上海就是青年，在金融建設方面繼續深化改革開放，加速拓展國際化可以釋放很多紅利

。」

不過，在中國「十四五」期間建設的國際金融中心，既有機遇也有挑戰。趙廣彬補充道，如

何平衡好對外開放以及防控金融風險、如何在地緣政治因素不確定的情況下推進國際金融中心的

建設，都是需要面對的挑戰。

