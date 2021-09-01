【ＦＯＣＵＳ】遏地產瘋牛輪到租金，中美幣策臨分叉口

【ＦＯＣＵＳ】新樓備案，二手指導，信貸收緊……北京扭盡六壬力壓房地產瘋牛的動作，

最新輪到租金。住建部周二（３１日）下午舉行「住有所居」記者會，明確要求城市住屋租金的

年度漲幅不可超過５％，並首次提出建立人、房、地、錢四位一體的聯動新機制。



＊城市年度漲幅不可超５％＊



內地大中城市新樓價格一路高歌猛進來到第７０個月，購買力山窮水盡之勢日顯，不單以房

貸為主的居民中長期貸款７月跌穿４千億關，按年縮水逾三分一；Ｗｉｎｄ高頻數據顯示，８月

３０大中城市新樓銷售量按年跌幅由７月的－４﹒４％擴大至－２４％。

買不起樓，但安身之所的最後緩衝選擇－－租樓，所涉租金卻節節上升。以內地最熱門的城

市上海為例，徐匯、虹口兩個黃金區域的個人房源租金，７月按年漲逾兩成，分別達每平方米近

１３０元、１２０元。

鑑於內地大城市有７０％的新市民和青年人為租樓住，住建部最新要求，確保住房租賃市場

供需平穩，城市住房租金年度漲幅不可超過５％；「十四五」重點發展保障性租賃住房，並首次

提出建立人、房、地、錢四位一體的聯動新機制，要求地方政府採取新建、改建、改造、租賃補

貼等方式籌集房源。



＊穿越新舊周期必修去槓桿＊



北京史無前例的房地產緊縮政策之下，龍頭房企萬科（０２２０２）上半年淨利錄按年縮水

１１﹒７％，為１２年來首次，如同一葉知秋。而面對下半年房地產投資和銷售大概率進一步降

溫，與之相關的投資、服務業以及後周期的家電、家具等住房相關可選消費，會否齊受衝擊，回

落至１８個月低位的官方製造業ＰＭＩ及跌穿榮枯線的服務業ＰＭＩ，顯示前景不容樂觀。

另一邊廂，美國房價６月錄按年上漲１８﹒６％的逾３０年最大漲幅，全美租金中位數年初

至今亦飆升１３﹒８％。由於實際租金上漲領先ＣＰＩ中的「租金及業主等值租金

（ＯＥＲ）」約４個月，預期到１２月時ＯＥＲ將從７月的按年升２﹒７％上行至按年升５％，

並推高ＣＰＩ，換言之，略見放緩的通脹恐再衝高不下。

一邊是中國經濟下行逆風加劇，另一邊是美國通脹預期再起，兩大經濟體的貨幣政策似來到

分叉口。無論是北京主動出清，還是聯儲能拖就拖，周期更替迭代終將來到臨界點，而個人、企

業、行業、政府去槓桿，勢是穿越新舊周期的必修課。

