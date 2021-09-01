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01/09/2021 13:30

【ＦＯＣＵＳ】遏地產瘋牛輪到租金，中美幣策臨分叉口

　　【ＦＯＣＵＳ】新樓備案，二手指導，信貸收緊……北京扭盡六壬力壓房地產瘋牛的動作，
最新輪到租金。住建部周二（３１日）下午舉行「住有所居」記者會，明確要求城市住屋租金的
年度漲幅不可超過５％，並首次提出建立人、房、地、錢四位一體的聯動新機制。
　
＊城市年度漲幅不可超５％＊
　
　　內地大中城市新樓價格一路高歌猛進來到第７０個月，購買力山窮水盡之勢日顯，不單以房
貸為主的居民中長期貸款７月跌穿４千億關，按年縮水逾三分一；Ｗｉｎｄ高頻數據顯示，８月
３０大中城市新樓銷售量按年跌幅由７月的－４﹒４％擴大至－２４％。
　　買不起樓，但安身之所的最後緩衝選擇－－租樓，所涉租金卻節節上升。以內地最熱門的城
市上海為例，徐匯、虹口兩個黃金區域的個人房源租金，７月按年漲逾兩成，分別達每平方米近
１３０元、１２０元。
　　鑑於內地大城市有７０％的新市民和青年人為租樓住，住建部最新要求，確保住房租賃市場
供需平穩，城市住房租金年度漲幅不可超過５％；「十四五」重點發展保障性租賃住房，並首次
提出建立人、房、地、錢四位一體的聯動新機制，要求地方政府採取新建、改建、改造、租賃補
貼等方式籌集房源。
　
＊穿越新舊周期必修去槓桿＊
　
　　北京史無前例的房地產緊縮政策之下，龍頭房企萬科（０２２０２）上半年淨利錄按年縮水
１１﹒７％，為１２年來首次，如同一葉知秋。而面對下半年房地產投資和銷售大概率進一步降
溫，與之相關的投資、服務業以及後周期的家電、家具等住房相關可選消費，會否齊受衝擊，回
落至１８個月低位的官方製造業ＰＭＩ及跌穿榮枯線的服務業ＰＭＩ，顯示前景不容樂觀。
　　另一邊廂，美國房價６月錄按年上漲１８﹒６％的逾３０年最大漲幅，全美租金中位數年初
至今亦飆升１３﹒８％。由於實際租金上漲領先ＣＰＩ中的「租金及業主等值租金
（ＯＥＲ）」約４個月，預期到１２月時ＯＥＲ將從７月的按年升２﹒７％上行至按年升５％，
並推高ＣＰＩ，換言之，略見放緩的通脹恐再衝高不下。
　　一邊是中國經濟下行逆風加劇，另一邊是美國通脹預期再起，兩大經濟體的貨幣政策似來到
分叉口。無論是北京主動出清，還是聯儲能拖就拖，周期更替迭代終將來到臨界點，而個人、企
業、行業、政府去槓桿，勢是穿越新舊周期的必修課。

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