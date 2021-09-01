【重拳監管】騰競體育：對所有賽事選手進行年齡合規方面的調整

《經濟通通訊社１日專訊》據騰競體育ＴＪＳｐｏｒｔｓ發布公告稱，為積極響應國家最新

的政策號召，騰競體育主辦的所有賽事都在進行選手年齡合規方面的調整，部分賽事的賽程可能

涉及調整。

據悉，騰競體育是由騰訊互動娛樂與拳頭游戲（ＲｉｏｔＧａｍｅｓ）聯合成立的體育運營

公司，註冊資本５﹒３億人民幣。雙方通過組建電子競技專項團隊，更加專注的投入在電競生態

的建設與運營中。（ｃａ）



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