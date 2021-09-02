《日出而作》納指再創收市新高，港府正研究安排資助學校教師宣誓

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３５３１２．５３ 跌 ４８．２０點╱０．１４％

標普５００ ４５２４．０９ 升 １．４１點╱０．０３％

納斯達克 １５３０９．３８ 升 ５０．１５點╱０．３３％

倫敦富時１００ ７１４９．８４ 升 ３０．１４點╱０．４２％

法蘭克福ＤＡＸ １５８２４．２９ 跌 １０．８０點╱０．０７％

巴黎ＣＡＣ４０ ６７３０．１７ 升 ７８．５１點╱１．１８％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．０５，歐元兌美元１．１８４４



《最新資訊》﹡道指收跌４８點，科技股造好

﹡美元偏軟，美８月私人市埸職位增長遠遜預期

﹡王毅與克里視像會面：氣候合作不能脫離中美關係環境

﹡新興印刷（０１９７５）料全年純利增７６％

﹡再有「牛散」與「黑嘴」勾結操縱市場被抓獲歸案

﹡新浪微博永久封禁５２個財經自媒體帳號

﹡以太幣價格飆升，帶動整體虛幣價格造好

﹡大森控股（０１５８０）改５供３籌２３４０萬元，供股價折讓６５％

﹡小鵬汽車（０９８６８）８月交付７２１４輛智能車，同比增１﹒７倍

﹡中軟國際（００３５４）控股股東１３０９萬元購１００萬股

﹡包浩斯（００４８３）１﹒２６億元售物業後租回，料收益１﹒１８億元

﹡台州水務（０１５４２）１﹒２７億人幣購黃巖自來水４５％股權

﹡百濟神州（０６１６０）旗下藥品獲ＦＤＡ批准用於治療ＷＭ患者

﹡利特米（０１９３６）基金贖回８２２萬令吉，料收益７萬令吉

﹡宏光照明（０６９０８）５９６０萬元收購機器擴大產能

﹡亞洲資源（００８９９）主要股東延至明年７月還清欠款，申請今早復牌

﹡虎視傳媒（０１１６３）２０００萬人幣參與基金，投資初創公司

﹡恆和珠寶（００５１３）１﹒８億元購界限街物業，具重建潛力

﹡星宇控股（０２３４６）折讓７％發行１億新股，籌逾２億元

﹡基石藥業（０２６１６）旗下肺癌新藥上市獲內地藥監局受理

﹡智美體育（０１６６１）１２５０萬人幣認購基金，投資優先級債券

﹡登輝控股（０１６９２）４９７５萬元收購物業自用

﹡華夏文化（０１５６６）折讓逾９％發８６００萬新股，籌逾２億元

﹡新娛科（０６９３３）控股股東售１１０萬股，涉１８７萬元

﹡新華聯資本（００７５８）擬投資鈦金屬深加工６０％股權，訂框架協議

﹡榮豐聯合（０３６８３）訂兩項船舶租賃協議

﹡興勝創建（００８９６）１﹒３億元售物業，料公平值收益３２０萬元

﹡錢唐控股（０１４６６）折讓１９％發５４３７萬新股，籌５５０萬元



《國企紅籌》﹡石藥（０１０９３）磷酸奧司他韋膠囊獲頒藥品註冊批件

﹡越秀地產（００１２３）附屬近１９億人幣購東莞住宅地皮

﹡寧滬高速（００１７７）最多２０億人幣投資紫金信託



《中國要聞》﹡李克強再增三千億支小再貸款額度，造好跨周期調節

﹡國務院強化助學貸款，研究生貸款額度加至１﹒６萬元



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