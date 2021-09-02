【北水救駕】快手半日獲逾六千萬北水淨被動買入，短線值博率高？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２日報道》科技股連日反彈，要數今日「最有睇頭」的科技股，

相信非快手（０１０２４）莫屬！事緣快手即日起獲納入深港通下港股通名單，意即深圳北水可

買賣快手。據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，北水隨即淨被動買入快手，半日錄逾６０００萬

元，刺激股價早段一度抽升１１％；在早市反覆偏軟下，中午收市仍漲６％。不過，專家認為，

快手基本面和前景均不及同業字節跳動，即使北水降臨，對股價利好作用有限，買賣快手宜快手

！



＊深圳北水券商半日與麥格理資本對峙＊



快手今年２月初上市，雖然被快速納入「恆生綜合指數」，但由於屬同股不同權架構，按滬

深交易所規則，需要上市半年才達納入港股通條件。深交所今早發通告，快手獲調入深港通下的

港股通股票名單，即日起生效。

受消息刺激，快手今早高開逾７％後愈升愈有，最多急漲逾１１％，高見９３﹒５元，創近

一個月新高。雖然其後隨市收窄跌幅，但半日仍漲６﹒２５％，報８９﹒２元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，快手半日錄得２﹒２８億元資金淨主動買入，佔成交金額

逾８﹒９％。

資金流向方面，主動買沽比率為５５：４５，屬及格水平。大戶即單宗成交金額大於１００

萬元的主動買沽比率略較高，達５７：４３，較過去五天平均的６２：３８遜色，反映大戶買貨

態度轉趨審慎。

至於代表深圳的北水券商，即中國創盈市場服務，在快手獲納入港股通的第一個交易日便積

極托價，半日淨被動買入規模達６３０４萬元，為快手淨被動買入最大規模的券商。不過，反觀

十大淨被動賣出券商的榜首，為麥格理資本，規模已高達逾１﹒０２億元，加權平均價與中國創

盈市場服務相若，均為９０﹒４元水平，反映大戶於此水平爭持激烈。以半日收市價８９﹒２元

比較，可見麥格理資本壓價略較成功。



＊半日仍自歷史高位滑近７９％，林家亨料北水效短暫＊



快手上市後股價持續下沉，上周三（８月２５日）公布的次季業績雖然勝市場預期，但每日

活躍用戶數字下降，令券商乘機狠削快手目標價，其中大摩看得最淡，維持「減持」評級兼削目

標價一半至６０元。不過，當時股價並未跌穿前低位６４﹒５元，績後最低只見６７﹒８元。

快手昨天（１日）宣布與華納音樂集團（Ｗａｒｎｅｒ Ｍｕｓｉｃ Ｇｒｏｕｐ）簽訂新

授權協議，華納音樂將在快手的海外應用程式上提供其藝人的音樂，連同北水降臨的消息，齊帶

挈股份強力反彈！

話雖如此，截至半日收市，快手仍較歷史高位４１７﹒８元腰斬近７９％，究竟快手獲納入

港股通，對股價有多大憧憬？

國農證券董事總經理林家亨在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒ

ｎｉｎｇ》上表示，對買入快手的投資者而言，快手入場費已大降近８０％，增加不少內地投資

者吸納快手的誘因。隨著快手獲納入港股通名單，預計股份短期仍獲資金追入，直至市場消化消

息，目標價上望１２０－１３０元。

不過，林家亨對快手基本面和前景持審慎態度，主因是它不是行業龍頭，業務增長和市佔率

遜於字節跳動。若日後字節跳動上市，基金或將快手的持倉轉移至字節跳動，以捕捉行業龍頭的

增長潛力。他籲散戶「買快手，要快手」，強調股份只適宜作短線部署。

