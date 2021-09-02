【阿富汗局勢】據報塔利班已為阿富汗各省區任命行政官員

《經濟通通訊社２日專訊》阿富汗塔利班宣布新政府即將建成，據報塔利班已任命各省行政

官員，並計劃外派新政府官員到訪外國及設立大使館。

美國不排除和塔利班合作共同打擊極端組織伊斯蘭國分支。

阿富汗塔利班未正式公布建立新政府，但早前宣布改名為阿富汗伊斯蘭酋長國。（ｐｓ）



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