【大國博弈】歐盟欲在公共採購合同中排除中國，商務部：密切關注

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》歐盟欲在公共採購合同中排除中國，商務部
新任發言人束珏婷今日在例行發布會表示，中方密切關注歐方有關行為，希望歐方能夠秉持公平
、開放的市場原則，反對保護主義，避免歧視性做法。
束珏婷為商務部財務司副司長。
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