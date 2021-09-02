《午市前瞻》大市守穩，專家指科技股已摸底，有望支撐恒指向上

《經濟通通訊社２日專訊》恆生指數半日收市報２６０４７，升１９點或０﹒０８％，主板

成交１０２７﹒５９億元。恆生中國企業指數報９３２２，升５１點或０﹒５５％。恆生科技指

數報６７８２，升８９點或１﹒３３％。



＊黃偉康：舜宇無人駕駛業務值得留意，２６０元有阻力＊



大市高開繼續於２６０００點上好淡爭持，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》

分析指，自６月底至７月初跌穿２０天線後兩個月以來也未能收復，現時重上２０天線後再加上

成交量上升，雖然短期升勢較急，但有望上試５０天線約２６８００水平。

舜宇（０２３８２）近日走勢反覆，昨日高開至近月高位２４３元後低走，今日重上約２４

０元水平，黃偉康指舜宇前景一直樂觀，強調投資者不能單純把舜宇看作單純手機設備股，公司

汽車業務方面亦有不錯表現，尤其無人駕駛業務發展良好，預期對相關產品需求量將會加大。不

過黃偉康指出，現時舜宇跑嬴大市不少，加上科技股有摸底跡象，有投資者或會將資金轉移至科

技股，故舜宇再向上會有阻力，約在２６０元會有較大阻力，但在２２０元則仍有支持。預計未

來舜宇會在區間上落，至於能否突破阻力位，則要看其銷售量及業績表現。

科技股方面，黃偉康指出近來再有未成年人限時打機措施出台，不過科技股如ＡＴＭ等的跌

勢較少，反映現價已接近市場估值，難再向下，之後有望為恆指提供支撐。（ｈｃ）

