【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒５億人幣，即撈快手沽藥明

《經濟通通訊社２日專訊》恆指高開１７５點，報２６２０３點。最高升３３１點報

２６３５９點，最低跌６０點報２５９６７點。恆指收報２６０９０點，升６２點或０﹒２４％

。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５億元人民幣，減少９﹒３％。北水淨買入最多的個股

依次是快手（０１０２４）、小米集團（０１８１０）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多

的依次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）。

主板成交１７１０﹒７５億元減少５﹒９％。其中港股通成交４０４﹒３億元，佔總成交

２３﹒６％。



＊快手即日納入「深港通」＊



快手獲納入「深港通」下的港股通股票名單，即日生效。股價今早應聲急升，最高曾見９３

﹒５元，最終升５﹒２４％報８８﹒３５元，北水淨買入４億元。小米集團升０﹒４％報２５﹒

３元，北水淨買入３﹒７億元。吉利汽車升１﹒８１％報２８﹒１元，北水淨買入３﹒４億元。

藥明生物跌２﹒４％報１１４元，北水淨賣出７億元。香港交易所升０﹒８５％報４９８﹒４元

，北水淨賣出５﹒５億元。美團升０﹒０８％報２５３﹒６元，北水淨賣出５﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

快手 （０１０２４） ４﹒００

小米集團 （０１８１０） ３﹒７１

吉利汽車 （００１７５） ３﹒４０

華潤啤酒 （００２９１） ２﹒８８

廣汽集團 （０２２３８） ２﹒７４



淨沽出最多港股：

藥明生物 （０２２６９） －６﹒９６

香港交易所 （００３８８） －５﹒４８

美團 （０３６９０） －５﹒３０

安踏體育 （０２０２０） －３﹒８８

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒２３

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