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02/09/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒５億人幣，即撈快手沽藥明

　　《經濟通通訊社２日專訊》恆指高開１７５點，報２６２０３點。最高升３３１點報
２６３５９點，最低跌６０點報２５９６７點。恆指收報２６０９０點，升６２點或０﹒２４％

　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５億元人民幣，減少９﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是快手（０１０２４）、小米集團（０１８１０）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多
的依次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１７１０﹒７５億元減少５﹒９％。其中港股通成交４０４﹒３億元，佔總成交
２３﹒６％。

＊快手即日納入「深港通」＊

　　快手獲納入「深港通」下的港股通股票名單，即日生效。股價今早應聲急升，最高曾見９３
﹒５元，最終升５﹒２４％報８８﹒３５元，北水淨買入４億元。小米集團升０﹒４％報２５﹒
３元，北水淨買入３﹒７億元。吉利汽車升１﹒８１％報２８﹒１元，北水淨買入３﹒４億元。
藥明生物跌２﹒４％報１１４元，北水淨賣出７億元。香港交易所升０﹒８５％報４９８﹒４元
，北水淨賣出５﹒５億元。美團升０﹒０８％報２５３﹒６元，北水淨賣出５﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　快手　　　　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒００
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　３﹒７１
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　３﹒４０
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　　２﹒８８
　　廣汽集團　　　　（０２２３８）　　　　　　２﹒７４

　　淨沽出最多港股：
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－６﹒９６
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－５﹒４８
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒３０
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－３﹒８８
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－２﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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