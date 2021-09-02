【夜期時段】即月期指最新報２６０１１點，跌１２點，低水７９點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６０１５點，跌８點，低水７５點
，最新報２６０１１點，跌１２點，低水７９點，合約成交１２６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９３２８點，升５點，低水１３點，最新報９３２３點，無
升跌，低水１８點，合約成交１８１張。
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