【夜期時段】即月期指最新報２６０１１點，跌１２點，低水７９點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６０１５點，跌８點，低水７５點

，最新報２６０１１點，跌１２點，低水７９點，合約成交１２６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９３２８點，升５點，低水１３點，最新報９３２３點，無

升跌，低水１８點，合約成交１８１張。



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