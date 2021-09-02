【新冠疫苗】南華早報：國泰對未接種疫苗機組人員採取紀律行動

《經濟通通訊社２日專訊》《南華早報》引述消息人士指，國泰航空（００２９３）開始對

拒絕接種新冠疫苗的機組人員展開紀律處分。國泰表示，目前約有６０至８０名員工未接種新冠

疫苗，現時正跟進這些個案。

國泰航空要求所有香港機組人員於８月３１日前接種新冠疫苗，其他員工及承包商則須在

１２月前接種新冠疫苗。（ｈｙ）



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