《小傳日記》科技生性魚缸倍感安慰，新能源續炒，老殘基建彈起！

《小傳日記》魚缸今日波幅繼續非常波動，不過最終收穫四連升！隔晚中概科技股普遍上揚

，見中國海外互聯網ＥＴＦ（ＫＷＥＢ）造好，以大陽燭突破橫行區間，帶動今朝科技股普遍高

開有炒作。不過，始終科技股市場共識可能依家就係短炒科技股，未敢長期持有住，加上Ａ場創

業板繼續走低拖累高估值股，令科技股上到阻力位就比人沽翻落來，普遍升幅大為收窄！最終魚

缸收報２６０９０點，升６２點或升唔夠１巴仙，主板成交１７１０﹒７５億銀。國企指數報

９３４１點，升６９點或升近１巴仙。恆生科技指數報６８０１點，升１０７點或升近２巴仙。

科技股方面，百度（０９８８８）升６巴仙，報１６３﹒２銀；快手（０１０２４）升５巴

仙，報８８﹒３５銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）升４巴仙，報６６６銀；阿里巴巴

（０９９８８）升４巴仙，報１７１銀；騰訊（００７００）升２巴仙，報４９６銀。

近日發改委話，《污染治理和節能減碳中央預算內投資專項管理辦法》（發改環資規

〔２０２１〕６５５號）規定，下達中央預算內投資２３億銀，繼續支持重點新能源企業發展，

資金繼續炒新能源股。華電國際（０１０７１）升１１巴仙，報３﹒０３銀；潤電

（００８３６）升９巴仙，報１９﹒９２銀；新特能源（０１７９９）升２１﹒７４巴仙，報

２５﹒２銀；福萊特玻璃（０６８６５）升４巴仙，報４２﹒５５銀；金風（０２２０８）升

１９巴仙，報１６﹒７６銀。

中資基建股終於有出頭天！摩通出報告話行業前景和成本有改善，中建築（０３３１１）升

８巴仙，報６﹒９３銀；中鐵（００３９０）升８巴仙，報４﹒２銀；中鐵建（０１１８６）升

５巴仙，報５﹒５２銀；中交建（０１８００）升６巴仙，報４﹒４８銀。

今日留意到個現象，就係Ａ場嘅創業板同深證指數表現較弱，已出現調整勢態，但反而上證

指數走勢唔錯出現上升趨勢。唔計新能源股，近期好似基建同部分金融股其實有炒作，有機會資

金短期繼續炒作估值低廉嘅舊經濟股都唔定。大家可以跟勢炒下強勢金融股如內券、招行

（０３９６８）、基建股、新能源股等。



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