  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2021 08:26

【國務會議】李克強：再增三千億支小再貸款額度，做好跨周期調節

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院總理李克強１日主持召開國務院常務
會議，部署加大對市場主體特別是中小微企業紓困幫扶力度，加強政策儲備，做好跨周期調節。
　　會議指出，一是加大幫扶政策力度。今年再新增３０００億元支小再貸款額度，支持地方法
人銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款。完善對受疫情影響嚴重行業企業貸款貼息及獎補政策
。推動銀行更多發放普惠小微信用貸款。
　　二是進一步深化「放管服」改革，優化營商環境，降低制度性交易成本，保護產權和知識產
權，保護公平競爭，增強發展信心。加大對創業創新的支持力度。嚴禁亂收費、亂攤派。繼續開
展清理拖欠中小微企業帳款專項行動。鼓勵地方有針對性出台幫扶措施，減輕中小微企業成本上
升壓力。
　　三是統籌做好跨周期調節。發揮地方政府專項債作用帶動擴大有效投資。根據國際環境變化
和發展實體經濟需要，加強政策儲備，研究和適時出台部分惠企政策到期後的接續政策，提高應
對困難挑戰的能力，保持經濟平穩健康發展和就業穩定。

＊通過農產品質量安全法＊

　會議通過《中華人民共和國農產品質量安全法（修訂草案）》。草案全面落實食品藥品安全「
四個最嚴」要求，進一步加強農產品生產經營全過程管控。明確生產經營者主體責任、地方政府
屬地責任和相關部門監管責任。建立食用農產品質量安全追溯制度。完善監督措施，強化問責執
法，大幅提高對違法違規行為的懲處力度。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/09/2021
《講股論勢－鄭廣復》6月前料停買資產 美股嚴重超買隨時大調整
中國故事01/09/2021
《神州經脈》財新製造業PMI意外縮　滬指四連漲　成交刷逾年高
財經熱話01/09/2021
《古臣雙周記－古臣》９月開局好 藥明煲一煲 加埋科技佬
財經熱話01/09/2021
【藥股不弱？】中生製藥績後曾彈半成且錄資金追入　坐艇走唔走？
財經熱話01/09/2021
水泥價上漲兼地方債發行進度料加快 水泥股持續熱炒全線飆升
FOCUS01/09/2021
【FOCUS】遏地產瘋牛輪到租金　中美幣策臨分叉口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你Maxcare保健按摩神器

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金