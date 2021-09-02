【國務會議】李克強：再增三千億支小再貸款額度，做好跨周期調節

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院總理李克強１日主持召開國務院常務

會議，部署加大對市場主體特別是中小微企業紓困幫扶力度，加強政策儲備，做好跨周期調節。

會議指出，一是加大幫扶政策力度。今年再新增３０００億元支小再貸款額度，支持地方法

人銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款。完善對受疫情影響嚴重行業企業貸款貼息及獎補政策

。推動銀行更多發放普惠小微信用貸款。

二是進一步深化「放管服」改革，優化營商環境，降低制度性交易成本，保護產權和知識產

權，保護公平競爭，增強發展信心。加大對創業創新的支持力度。嚴禁亂收費、亂攤派。繼續開

展清理拖欠中小微企業帳款專項行動。鼓勵地方有針對性出台幫扶措施，減輕中小微企業成本上

升壓力。

三是統籌做好跨周期調節。發揮地方政府專項債作用帶動擴大有效投資。根據國際環境變化

和發展實體經濟需要，加強政策儲備，研究和適時出台部分惠企政策到期後的接續政策，提高應

對困難挑戰的能力，保持經濟平穩健康發展和就業穩定。



＊通過農產品質量安全法＊



會議通過《中華人民共和國農產品質量安全法（修訂草案）》。草案全面落實食品藥品安全「

四個最嚴」要求，進一步加強農產品生產經營全過程管控。明確生產經營者主體責任、地方政府

屬地責任和相關部門監管責任。建立食用農產品質量安全追溯制度。完善監督措施，強化問責執

法，大幅提高對違法違規行為的懲處力度。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

