【重拳監管】再有「牛散」與「黑嘴」勾結操縱市場被抓獲歸案

《經濟通通訊社２日專訊》中證監官網公布，近日，深圳證監局與公安機關開展聯合行動，

成功查辦一起「搶帽子」操縱證券市場大案，一舉將位於廣東、湖北、河南等地的１４名主要涉

嫌犯罪人員抓獲歸案，其中７人已被批准逮捕、４人取保候審。

該案主犯「牛散」系慣犯，２０１９年１１月至２０２１年６月，通過幾名中介與多個「黑

嘴」團夥勾結，利用直播間、微信群誘騙投資者高價買入７０餘隻股票，其反向賣出金額多達

２０餘億元人民幣、非法獲利超２億元人民幣，涉嫌構成搶帽子操縱證券市場犯罪。

所謂「搶帽子」交易是指證券公司、證券咨詢機構、專業中介機構及其工作人員，買賣或者

持有相關證券，並對該證券或其發行人、上市公司公開作出評價、預測或者投資建議，以便通過

期待的市場波動取得經濟利益的行為。

中證監指，本案是由深圳證監局開展初步調查，調查人員在不驚動嫌疑人的情況下，先後向

媒體爆料人、騰訊（００７００）、抖音、通信運營商、中證數據、相關銀行等多家單位調取資

料並深入分析，發現了明確犯罪線索。深圳證監局與公安機關聯合研判、聯合辦案，用時兩個月

就成功偵破，促進辦案效率大幅提升。（ｌｃ）

