  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2021 08:27

【重拳監管】再有「牛散」與「黑嘴」勾結操縱市場被抓獲歸案

　　《經濟通通訊社２日專訊》中證監官網公布，近日，深圳證監局與公安機關開展聯合行動，
成功查辦一起「搶帽子」操縱證券市場大案，一舉將位於廣東、湖北、河南等地的１４名主要涉
嫌犯罪人員抓獲歸案，其中７人已被批准逮捕、４人取保候審。
　　該案主犯「牛散」系慣犯，２０１９年１１月至２０２１年６月，通過幾名中介與多個「黑
嘴」團夥勾結，利用直播間、微信群誘騙投資者高價買入７０餘隻股票，其反向賣出金額多達
２０餘億元人民幣、非法獲利超２億元人民幣，涉嫌構成搶帽子操縱證券市場犯罪。
　　所謂「搶帽子」交易是指證券公司、證券咨詢機構、專業中介機構及其工作人員，買賣或者
持有相關證券，並對該證券或其發行人、上市公司公開作出評價、預測或者投資建議，以便通過
期待的市場波動取得經濟利益的行為。
　　中證監指，本案是由深圳證監局開展初步調查，調查人員在不驚動嫌疑人的情況下，先後向
媒體爆料人、騰訊（００７００）、抖音、通信運營商、中證數據、相關銀行等多家單位調取資
料並深入分析，發現了明確犯罪線索。深圳證監局與公安機關聯合研判、聯合辦案，用時兩個月
就成功偵破，促進辦案效率大幅提升。（ｌｃ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/09/2021
《講股論勢－鄭廣復》6月前料停買資產 美股嚴重超買隨時大調整
中國故事01/09/2021
《神州經脈》財新製造業PMI意外縮　滬指四連漲　成交刷逾年高
財經熱話01/09/2021
《古臣雙周記－古臣》９月開局好 藥明煲一煲 加埋科技佬
財經熱話01/09/2021
【藥股不弱？】中生製藥績後曾彈半成且錄資金追入　坐艇走唔走？
財經熱話01/09/2021
水泥價上漲兼地方債發行進度料加快 水泥股持續熱炒全線飆升
FOCUS01/09/2021
【FOCUS】遏地產瘋牛輪到租金　中美幣策臨分叉口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你Maxcare保健按摩神器

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金