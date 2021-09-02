【加碼調控】證券時報：政府二手房平台能否替代中介取決於三因素

《經濟通通訊社２日專訊》杭州市有關部門近期升級了二手房交易監管服務平台，新增「個

人自主掛牌房源」功能後，１０天內主城區的個人掛牌房源量從９０套增加至９７０套，增長近

１０倍，引發關注。

《證券時報》對此發表評論文章稱，房產中介有兩個作用：一是溝通信息，促成買賣達成交

易；二是協助雙方完成貸款、產權登記過戶等程序性事務。政府平台對第一個功能有較大的替代

空間，但第二個功能替代起來難一點，因為大部分人還是希望有人協助完成貸款、登記過戶等事

項，如果將中介這一環節的服務獨立出來，滿足市場需要，從理論上講是成立的。

文章指，官方平台能不能在二手房市場形成鯰魚效應，取決於很多因素：一是政府的支持力

度。除杭州外也有不少城市早就有類似平台，政府願不願意升級平台，增加功能，以監管確保信

息真實，直接決定平台能不能辦起來；二是初心要正，不能摻雜不良動機；三是不能把房價調控

意圖引到這個平台上，要完全獨立於交易雙方。最好的格局是，官方平台提供可靠的信息，打破

中介的信息壟斷，人們自主選擇平台和服務，各方競爭推動服務質量提高和市場秩序好轉。

（ｌｃ）

