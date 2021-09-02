【大國博弈】歐洲議會外委會建議歐盟「正名」台灣，中方強烈反對

《經濟通通訊社２日專訊》歐洲議會外交委員會（ＡＦＥＴ）以高票數通過「歐盟與台灣政

治關係與合作」報告。報告表示深切憂慮中國軍事威脅，並建議歐盟展開雙邊投資協定影響評估

，並呼籲歐盟提升與台灣的政治關係，推動將在台灣的「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣

辦事處」，將台灣納入歐盟印太戰略考量，支持台灣當局以觀察員身份全面參與有關國際組織等

。議案獲在席的７０名議員當中６０人投票贊成，另外有４人反對及６票棄權。



＊中方批評：嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作＊



中國駐歐盟使團發言人，批評歐洲議會外交委員會不顧中方勸阻，推出有關報告，公然鼓吹

提升「歐台關係」，相關內容遠遠超出歐盟及成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇

，嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，中方對此表示強烈反對。發言人表示，世界上

只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，

也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。中方敦促歐洲議會有關委員會及議員，要認清台灣問

題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行，為維護中歐關係的政治基礎發揮積極和建設性作用。

（ｊｔ）

