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02/09/2021 11:01

【大國博弈】官媒曝斯帕弗犯罪細節，向康明凱提供機密級國家秘密

　　《經濟通通訊社２日專訊》遼寧省丹東市中級人民法院上月１１日對加拿大籍被告人邁克爾
．斯帕弗（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｓｐａｖｏｒ）為境外刺探、非法提供國家秘密案一審公開宣判，
但另一名同樣是加拿大籍的被告人康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｋｏｖｒｉｇ）被指控犯為境外刺
探國家秘密、情報罪一案還在進一步審理中。據官媒《環球時報》最新披露，斯帕弗在中國期間
，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和視頻，並將其中部分照片非法提供給境外人員，經
鑒定，相關照片和視頻均為機密級國家秘密。斯帕弗還是康明凱的重要情報關係人，長期向康明
凱提供各種信息資料。
　　據了解，康明凱於２０１７年至２０１８年以偽造商人身份、虛構經商事由的方式進入中國
境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人搜集了大量非公開的涉中國國家安全等信息，並據
此撰寫分析報告，經鑒定，康明凱搜集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報。
　　報道又強調，康明凱、斯帕弗在羈押期間身體狀況良好。被羈押以來，有關部門依法依規向
他們轉交相關信件和書籍，安排加拿大駐華使館官員對二人進行領事探視，在新冠肺炎疫情期間
通過視頻方式安排領事探視等。
　　邁克爾．斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，已被判處有期徒刑十一年，並處沒收
個人財產人民幣五萬元，驅逐出境。斯帕弗已向中國法院提起上訴。（ｗｌ）

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