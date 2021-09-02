【重拳監管】五部門約談１１家網約車平台，要求就惡性競爭等整改

《經濟通通訊社２日專訊》交通運輸部今日會同網信辦、工信部、公安部、國家市場監管總

局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位，對Ｔ３出行、美團出行、曹操出行、高德

、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等１１家網約車

平台公司進行聯合約談。約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。要加快推進合規化

，制定切實可行的網約車合規化工作方案，明確時間表、目標和工作舉措，特別是要提出到今年

年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

約談指出，近期部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕

駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司

乘人員合法權益。各平台公司要檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為，共同維護公平競爭

的市場秩序，共同營造網約車行業規範健康發展的良好環境。



＊不得利用資本無序擴張，建立數據安全管理制度＊



會議要求，各平台公司要強化公平競爭意識，尊重市場規則，進一步規範經營行為，不得利

用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序，特別是不能以虛假

宣傳誘導駕駛員加入，更不能把經營風險轉嫁給駕駛員。要科學制定平台派單規則，保障駕駛員

獲得合理勞動報酬和休息時間；要規範定價行為，降低抽成比例，主動向社會公布計價規則、抽

成比例等，切實保障司乘人員合法權益。

與此同時，各平台公司要嚴格落實用戶信息和數據安全相關法律法規要求，認真履行個人信

息保護責任，未徵得用戶同意，不得向第三方提供用戶個人信息。各平台公司在用戶數據收集、

傳輸、存儲、處理等環節，要依法建立相關數據安全管理制度，採取必要的安全技術和管理措施

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