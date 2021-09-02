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02/09/2021 16:30

【大國博弈】外交部：斯帕弗、康明凱犯罪鐵證如山，中方依法處理

　　《經濟通通訊社２日專訊》遼寧省丹東市中級人民法院上月對加拿大籍被告人邁克爾．斯帕
弗（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｓｐａｖｏｒ）為境外刺探、非法提供國家秘密案一審公開宣判，據官媒
《環球時報》最新披露，斯帕弗在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和視頻，
並將其中部分照片非法提供給境外人員，經鑒定，相關照片和視頻均為機密級國家秘密。斯帕弗
還是康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｋｏｖｒｉｇ）的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息
資料。
　　在北京，外交部發言人汪文斌今日表示，從有關部門披露的信息來看，康明凱、斯帕弗二人
犯罪鐵證如山，中國司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件。他強調，孟晚舟事
件同上述加拿大公民個案性質完全不同。
　　根據中國官方披露的信息，康明凱於２０１７年至２０１８年以偽造商人身份、虛構經商事
由的方式進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人搜集了大量非公開的涉中國國家
安全等信息，並據此撰寫分析報告，經鑒定，康明凱搜集的信息中包括數份機密級國家秘密和情
報。
　　加拿大籍人士康明凱被指控犯為境外刺探國家秘密、情報罪一案還在進一步審理中。
（ｗｌ）

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