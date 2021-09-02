【ＦＯＣＵＳ】ＯＰＥＣ如履薄冰，能源革命近在轉角

【ＦＯＣＵＳ】經過不到一小時的閃電式會議，石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）周

三（１日）決定，按步就班提高產量每日４０萬桶。一眾產油國無視美國施壓拒擴大增產，令拜

登政府「食檸檬」之餘，更值得關注的是，創始成員國之一的伊拉克前所未有地呼籲各產油國，

擺脫對化石燃料的依賴，轉向可再生能源。

從百年工業革命，到過去２０年的數字革命，下一場全球革命－－轉型新能源，已經避無可

避。



＊成員國罕有呼籲擺脫化石燃料依賴＊



美國汽油均價高企每加侖３美元以上的２０１４年以來高位，但國安顧問蘇利文上月要求

ＯＰＥＣ＋擴大增產的呼聲，遭一眾產油國無視。其９月例會最新聲明稱，再次確認７月批准的

一項計劃，將月總產量每日增加４０萬桶，保守程度似反映對前景如履薄冰。

值得留意的是，在今次油組開會之前，創始成員國之一的伊拉克呼籲各產油國，擺脫對化石

燃料的依賴，轉向可再生能源；曾擔任ＯＰＥＣ兩任主席的Ｃｈａｋｉｂ Ｋｈｅｌｉｌ較早時

同警告，主要消費國轉向可再生能源的趨勢，或令油組未來１０至２０年面臨需求萎縮的重大挑

戰及愈來愈大的降價壓力。

儘管布油年初至今反彈約四成，相比之下，更風光的卻是電動車電池及儲能系統的重要原料

鋰和鈷，漲幅分別達９８％和５８％；此外，同樣廣泛用於電動車車身的鋁，價格更企於

１０年高位，高盛本周就上調未來１２個月鋁價目標至每噸３２００美元，潛在升幅近兩成。



＊對替代金屬資源的爭奪或遠超石油＊



鑒於全球氣溫已較工業化前的升高１﹒２攝氏度，而以化石燃料為主的能源部門排放佔溫室

氣體總量高達７３％，人類繼工業革命、數字革命後，下一場全球革命即能源轉型的臨界點已經

到來。

小至清潔烹飪設備、太陽能水泵等基礎設施，大至離網電氣化、電動車、儲能系統等新商業

模式，能源革命的目標是確保所有人都能獲得能負擔、可靠的、可持續的現代能源，並創造新的

就業機會，為經濟發展提供動力。

看起來前途一片光明？但能源革命的一大挑戰恐是，各國對替代資源如鈷、鋰、銅、鋁、稀

土、石墨等資源的爭奪，或遠超石油。據國際能源署測算，一輛電動汽車需要的礦物投入是傳統

汽油動力汽車的６倍。繼中東多年烽煙不斷之後，下一個地緣角力熱點會輪到哪裏？未來又有何

短缺原材料的顛覆替代？勢刷新想象。

