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即市新聞

02/09/2021 11:41

【重拳監管】文旅部：網絡表演經紀機構應加強對簽約表演者約束

　　《經濟通通訊社２日專訊》文化和旅遊部在官網公開發布《網絡表演經紀機構管理辦法》。
該辦法旨在強化對經紀機構的管理，約束表演者行為，堅持正確的價值導向。無論是網絡主播，
還是開設直播賬號的演藝明星，其背後的經紀公司都將納入該辦法的管理範圍。
　　《辦法》所稱的網絡表演經紀機構，行業內俗稱「ＭＣＮ機構」「主播公會」，是指依法從
事網絡表演經紀活動的經營單位。網絡表演經紀活動包括：網絡表演內容的組織、製作、營銷等
經營活動；網絡表演者的簽約、推廣、代理等經紀活動。遵照線上線下統一管理原則，《辦法》
進一步明確網絡表演平台、經紀機構、主播三方關係，形成「平台管經紀機構」「經紀機構管主
播」的層層責任傳導機制。
　　《辦法》明確規定網絡表演經紀機構不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導用戶消費，不得
以打賞排名、虛假宣傳等方式炒作網絡表演者收入。《辦法》還要求，網絡表演經紀機構應當對
簽約的網絡表演者的違法違規行為和有關投訴舉報信息進行記錄、保存，實施動態管理，並根據
不同情形，採取限制服務、停止合作、提請行業協會進行聯合抵制等措施。
　　據文旅部市場管理司相關負責人介紹，下一步還將出台《關於加強演出經紀機構管理的通知
》，明確演出經紀機構對藝人經紀、粉絲引導以及演出內容安排等方面的工作職責，壓實企業主
體責任。在全國演出經紀人員資格考試中，進一步強化對價值導向和法規政策方面的考核。（ｃ
ａ）

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