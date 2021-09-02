【香港政情】藝術中心：考慮到社會情況，取消下周壽臣劇院音樂會

《經濟通通訊社２日專訊》歌手何韻詩原定下周舉行的演唱會，被香港藝術中心以公眾秩序

或安全為由，臨時取消場地預訂。

藝術中心發言人表示，決定取消原定下周在壽臣劇院舉行的音樂會節目，向已購票觀眾和受

影響人士造成不便致歉，指早前批出有關場地申請後，考慮到有關合約條款、社會情況及相關法

律，決定取消相關節目。中心說，會與主辦單位作適當安排，商議其他後續事宜。

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