【新冠肺炎】本港今日無新增確診個案

《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至９月２日零時零分，本港並無錄

得新增新冠肺炎確診個案，本港對上一次錄得零確診，是７月３１日。至今本港個案累計仍為

１２１１４宗（包括１２１１３宗確診個案和一宗疑似個案）。

過去１４天（８月１９日至９月１日）累計報告７１宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）



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