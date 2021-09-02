【選舉改革】李慧琼：民建聯約有１００名成員參選選委會

《經濟通通訊社２日專訊》選委會界別分組選舉將於本月１９日舉行。民建聯主席李慧琼表

示，民建聯約有１００名成員參選，當選委員將提名愛國愛港者出任立法會議員，過去行為超越

底線者將不會考慮。

李慧琼指，選委會成員有提名及選出行政長官及立法會議員的重任，期望選委會能選出有擔

當及能力的人。她又指，在選舉結束後，將主動聯絡當選的委員，尋求合作空間。（ｃｌ）

