《日入而息》阿里傳投入千億推動共同富裕，騰訊斥逾１億回購股份

《今天重點》﹡阿里（０９９８８）投１０００億助力共同富裕，聚焦科創、就業等五方面

﹡港交所（００３８８）委任莊博禮為交易營運及轉型主管；傳內地擬禁涉數

據安全企業海外上市，歐冠昇稱港交所未必得益；歐冠昇稱截至８月已有逾

５０間醫療保健公司申請上市；史美倫稱首７月新股集資額增８５％，生物

科技醫療保健成增長引擎；港交所與香港科技園簽ＭＯＵ，探索在生物科技

及金融科技領域合作；３８家生物科技企業在港上市，總市值達９６７億元

﹡騰訊（００７００）斥１﹒０４億元回購２１萬股

﹡五部門約談１１家網約車平台，要求就惡性競爭等整改

﹡文旅部表示網絡表演經紀機構應加強對簽約表演者約束

﹡傳粵式火鍋連鎖餐廳撈王赴港上市，籌逾１５億元

﹡國泰回應炒人傳聞：正審視未打針組員工能否執行職務

﹡本港今日無新增確診個案



《即日市況》﹡恆指高收６２點報２６０９０，科指升１０７點報６８０１



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒８４％五連升，創兩個月新高逼近三千六



《美元匯價》﹡美元承壓，關注非農數據結果；歐元最新報１﹒１８５１╱５２，日圓最新

報１０９﹒９８╱９９



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）委任莊博禮為交易營運及轉型主管；傳內地擬禁涉數

據安全企業海外上市，歐冠昇稱港交所未必得益；歐冠昇稱截至８月已有逾

５０間醫療保健公司申請上市；史美倫稱首７月新股集資額增８５％，生物

科技醫療保健成增長引擎；港交所與香港科技園簽ＭＯＵ，探索在生物科技

及金融科技領域合作；３８家生物科技企業在港上市，總市值達９６７億元

﹡中軟國際（００３５４）主席增持１００萬股，涉１３０９﹒４萬元

﹡中銀香港（０２３８８）及信置推出全港首個綠色按揭計劃；加快數字化轉

型，提供新興市場貨幣與人民幣直接兌換

﹡天禧海嘉（００１４１）上市覆核委員會維持停牌決定

﹡兆科眼科（０６６２２）青光眼滴眼液關鍵第三期臨床試驗達到預設主要研

究終點

﹡字節跳動確認擬出售證券業務，據報估值高至１０億元人民幣

﹡京東與中國建投將收購拉格代爾旅行零售亞洲約２２﹒４％股權

﹡恆指公司料生物科技公司來港上市將有助提升相關指數代表性

﹡香港航天科技（０１７２５）成立衛星應用專家委員會以提升航天業務水平

﹡恆地（０００１２）旗下筲箕灣ＴＨＥ ＨＯＬＢＯＲＮ最快下周開價

﹡國際天食（０３６６６）於美國出售１﹒４億股ＭＦＨ股份，套現逾１１８

萬美元

﹡康健國際醫療（０３８８６）子公司為卓悅美容擁有者債權人，將密切關注

發展

﹡惠理集團（００８０６）料最少有２００隻中概股有意回港上市

﹡景瑞控股（０１８６２）８月合約簽約銷售額按年跌６４％

﹡據報復星醫藥（０２１９６）獲國際金融公司等３億美元貸款提升新冠疫苗

生產設施

﹡信置（０００８３）８月共沽售８６伙，套現逾１５億元

﹡力高地產（０１６２２）首八個月合約銷售額約為２９３億元人民幣

﹡中手游（００３０２）冀海外收入再增長，未來有更多ＩＰ授權周邊產品的

合作

﹡阿里（０９９８８）投１０００億助力共同富裕，聚焦科創、就業等五方面

﹡聯交所譴責福澤集團前執行董事孫士佳

﹡融信中國（０３３０１）８月合約銷售按年跌８﹒４％至１１０﹒２億元人

民幣

﹡寶龍地產（０１２３８）子公司寶龍商業房託已遞交上市申請

﹡中國投資開發（００２０４）與中交煤簽訂戰略合作意向書

﹡傳粵式火鍋連鎖餐廳撈王赴港上市，籌逾１５億元



《神州民企》﹡安徽省長王清憲與萬科集團（０２２０２）郁亮一行舉行工作會談



《中國要聞》﹡調查指港澳與內地大灣區城市在未來科技投資偏好存差異

﹡報告指８月全國重點城市新房在線均價環比微跌

﹡山西太原一化工廠疑似發生爆炸，相關部門在現場處置

﹡工信部部長肖亞慶晤微軟總裁討論微軟在華發展

﹡外交部表示李克強將出席第七屆世界自然保護大會開幕式

﹡錢大媽回應加盟商虧損：只收取一筆３萬元加盟金

﹡中移動聯合華為等成立５Ｇ新話音工作組

﹡中國中鐵原黨委副書記周孟波戴罪外逃逾兩年後被遣返

﹡東部機場集團董事長馮軍、總經理徐勇遭免職

﹡中證監表示業績會有助企業將品牌溢價同步到資本市場

﹡北京ＳＫＰ因多收商戶電費被罰近４３８萬元

﹡商務部表示「十四五」電子商務發展規劃近期將發布；加快發展外貿，四方

面推動海外倉網絡發展

﹡習近平稱年輕幹部必須對黨忠誠，敢於鬥爭，嚴守規矩；習近平明日視頻致

辭俄羅斯東方經濟論壇全會開幕式

﹡上海中原表示８月滬上樓市成交略反彈，淡季特徵明顯

﹡上海發布社會主義國際文化大都市建設「十四五」規劃

﹡上海製造業遭遇用工荒，月薪７０００請不到人

﹡上置集團上海大興街舊改項目獲融資１０億元人民幣

﹡金磚國家新開發銀行擴容，阿聯酋等國加入

﹡消息指特斯拉上海工廠一條生產線８月曾部分停產

﹡臨港「十四五」期間，民用航空產業規模將達５００億

﹡小米汽車註冊地揭曉：北京經濟技術開發區

﹡小鵬汽車取消大小周工作制，上班時間延長半小時

﹡官媒表示小米造車並非易事，冀發揮？魚效應帶來創新

﹡自貿港支持發行離岸人幣地方債，境外個人可購房地產

﹡中煤華晉集團旗下王家嶺礦因傷亡事故立即停產整頓

﹡內地８月新成立基金２００隻，數量創單月新高

﹡人行１００億逆回購利率持平，今收水４００億元

﹡西藏礦業股價四個月漲近５倍，被要求解釋碳酸鋰項目

﹡《雙１１》 阿里表示今年雙１１仍分兩階段售賣，消費者預售不用熬夜

﹡銀保監批准東方資管、長城資管發債申請



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，首批ＢｉｏＮＴｅｃｈ運抵台灣



《其他消息》﹡６１２基金涉違國安法，湯家驊稱有犯罪意圖才是犯法

﹡楊潤雄稱正研究安排資助學校教師宣誓，適時公布詳情

﹡藝術中心表示考慮到社會情況，取消下周壽臣劇院音樂會

﹡旺角始創中心外約３００人排隊查詢未能領取消費券

﹡政府批准華大基因本月恢復社區檢測，將繼續監察私營化驗所水平

﹡消費券重新登記期限延至本月１５日，核實後下月可收到

﹡李慧琼稱民建聯約有１００名成員參選選委會

﹡消息指選委會選舉日動員３０００警力維持秩序

﹡海洋公園推出港人無限入場證，成人５９８元任玩半年

﹡本港８月住宅買賣合約總值５４５億元，按年升３５﹒５％

﹡深股通額度全日用近３２億，外資連續第九個交易日流入；滬股通額度全日

用６４億元，陸股通淨流入５１億元

﹡澳洲會計師公會表示六成會計師預測大灣區將成為世界領先科技中心

﹡ＴＨＥ ＨＥＮＬＥＹ ＩＩＩ超額收票近７﹒５倍

﹡ｆｏｏｄｐａｎｄａ香港與屈臣氏宣布合作計劃

﹡德銀恢復香港ＩＰＯ保薦人資格



《大國博弈》﹡官媒表示美國阻止中資收購全球科技企業是危險信號

﹡官媒曝斯帕弗犯罪細節，向康明凱提供機密級國家秘密

﹡歐洲議會外委會建議歐盟「正名」台灣，中方強烈反對

﹡歐盟欲在公共採購合同中排除中國，商務部表示密切關注

﹡韓正同克里視頻會面：中美氣候合作，須以信任為前提

﹡外交部表示斯帕弗、康明凱犯罪鐵證如山，中方依法處理



《重拳監管》﹡五部門約談１１家網約車平台，要求就惡性競爭等整改

﹡文旅部表示網絡表演經紀機構應加強對簽約表演者約束

﹡官媒表示泡泡瑪特等潮玩要想長盛不衰，要成為藝術品

﹡廣電總局表示堅決抵制違法失德人員，嚴肅懲戒片酬違規



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增確診個案

﹡人民日報表示新冠病毒或通過進口冷鏈輸入武漢

﹡聶德權冀月底接種率達七成，兩周內交代接種中心安排

﹡九龍醫院員工心臟病發離世，３日前曾打科興疫苗

﹡北韓據報拒收３００萬劑科興疫苗，稱先送到較嚴重國家

﹡南華早報表示國泰對未接種疫苗機組人員採取紀律行動

﹡國泰回應炒人傳聞：正審視未打針組員工能否執行職務

﹡楊潤雄料有學校可全日面授，局方正了解疫苗接種情況

﹡太古地產贊助５００萬購物禮券支持總商會第四輪抽獎

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