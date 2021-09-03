《日出而作》納指標普再創收市新高，北京證券交易所宣布設立

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３５４４３．８２ 升 １３１．２９點╱０．３７％
標普５００ ４５３６．９５ 升 １２．８６點╱０．２８％
納斯達克 １５３３１．１８ 升 ２１．８０點╱０．１４％
倫敦富時１００ ７１６３．９０ 升 １４．０６點╱０．２０％
法蘭克福ＤＡＸ １５８４０．５９ 升 １６．３０點╱０．１０％
巴黎ＣＡＣ４０ ６７６３．０８ 升 ４．３９點╱０．０７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．９５，歐元兌美元１．１８７４
《最新資訊》﹡本港報章摘要：小米上季市佔率首超蘋果全球第二
﹡春立醫療（０１８５８）料９個月純利增最多４１％
﹡中國汽車新零售（００５２６）料全年虧損擴至２６億人幣
﹡光榮建築（０９９９８）料全年虧損降至６００萬坡元
﹡ＡＤＡ價格破頂，以太幣走勢強勁
﹡大昌微線（００５６７）建議１供１籌８１００萬元，供股價折讓４４％
﹡大發地產（０６１１１）今年首８個月合同銷售按年增９５﹒６％
﹡中軟國際（００３５４）主席再斥８１７萬元增持６０萬股
﹡旭輝控股（００８８４）８月銷售額２００億人幣，按年跌２２％；逾２億
人幣售滬項目，料收益９３６萬人幣
﹡佳兆業（０１６３８）８月銷售額７９億人幣，按年跌近１６％
﹡卓悅控股（００６５３）澄清與卓悅美容及悅榕莊無關
﹡昆明滇池水務（０３７６８）董事長郭玉梅因個人原因被調查，已提辭呈
﹡東方海外（００３１６）１２３億元購１０集裝箱船，尋最多６０％融資
﹡新意網（０１６８６）全年純利７﹒８８億元增１％，派息１９﹒４仙
﹡優然牧業（０９８５８）被裁定付４５３２萬元人幣，影響財務不大
《國企紅籌》﹡中國誠通（００２１７）借３６００萬元予最終控股公司，延長兩年
﹡中集安瑞科（０３８９９）１億人幣售中集財務，料收益６７５萬人幣
《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）確認已支付優先票據利息，概無延付
《中國要聞》﹡克里與楊潔篪天津視像會面：以相互尊重方式加強對話
﹡廣州建立二手樓參考價機制，遠低市場均價，勢削成交
﹡中泰金融：可能引入外資企業和中概股在京交所上市；中證監：京交所以新
三板精選層為基礎，服務創新中小企；全國股轉公司：全力保障京交所順利
開市、平穩運行；習近平：深化新三板改革，設立北京證券交易所；新三板
半年報披露，６６家精選層公司平均淨利增３６％；新華社：設北京證交所
令中國資本市場更具活力韌性；粵開證券：京交所帶來五大投資機會，利好
券商
﹡中國外交部與塔利班通電話，冀阿富汗盡快和平穩定
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動