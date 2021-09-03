《日出而作》納指標普再創收市新高，北京證券交易所宣布設立



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３５４４３．８２ 升 １３１．２９點╱０．３７％

標普５００ ４５３６．９５ 升 １２．８６點╱０．２８％

納斯達克 １５３３１．１８ 升 ２１．８０點╱０．１４％

倫敦富時１００ ７１６３．９０ 升 １４．０６點╱０．２０％

法蘭克福ＤＡＸ １５８４０．５９ 升 １６．３０點╱０．１０％

巴黎ＣＡＣ４０ ６７６３．０８ 升 ４．３９點╱０．０７％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．９５，歐元兌美元１．１８７４



《最新資訊》﹡本港報章摘要：小米上季市佔率首超蘋果全球第二

﹡春立醫療（０１８５８）料９個月純利增最多４１％

﹡中國汽車新零售（００５２６）料全年虧損擴至２６億人幣

﹡光榮建築（０９９９８）料全年虧損降至６００萬坡元

﹡ＡＤＡ價格破頂，以太幣走勢強勁

﹡大昌微線（００５６７）建議１供１籌８１００萬元，供股價折讓４４％

﹡大發地產（０６１１１）今年首８個月合同銷售按年增９５﹒６％

﹡中軟國際（００３５４）主席再斥８１７萬元增持６０萬股

﹡旭輝控股（００８８４）８月銷售額２００億人幣，按年跌２２％；逾２億

人幣售滬項目，料收益９３６萬人幣

﹡佳兆業（０１６３８）８月銷售額７９億人幣，按年跌近１６％

﹡卓悅控股（００６５３）澄清與卓悅美容及悅榕莊無關

﹡昆明滇池水務（０３７６８）董事長郭玉梅因個人原因被調查，已提辭呈

﹡東方海外（００３１６）１２３億元購１０集裝箱船，尋最多６０％融資

﹡新意網（０１６８６）全年純利７﹒８８億元增１％，派息１９﹒４仙

﹡優然牧業（０９８５８）被裁定付４５３２萬元人幣，影響財務不大



《國企紅籌》﹡中國誠通（００２１７）借３６００萬元予最終控股公司，延長兩年

﹡中集安瑞科（０３８９９）１億人幣售中集財務，料收益６７５萬人幣



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）確認已支付優先票據利息，概無延付



《中國要聞》﹡克里與楊潔篪天津視像會面：以相互尊重方式加強對話

﹡廣州建立二手樓參考價機制，遠低市場均價，勢削成交

﹡中泰金融：可能引入外資企業和中概股在京交所上市；中證監：京交所以新

三板精選層為基礎，服務創新中小企；全國股轉公司：全力保障京交所順利

開市、平穩運行；習近平：深化新三板改革，設立北京證券交易所；新三板

半年報披露，６６家精選層公司平均淨利增３６％；新華社：設北京證交所

令中國資本市場更具活力韌性；粵開證券：京交所帶來五大投資機會，利好

券商

﹡中國外交部與塔利班通電話，冀阿富汗盡快和平穩定

