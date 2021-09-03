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03/09/2021 10:30

【京交所】中金：京交所將利好金融機構發展，關注券商及創投板塊

　　《經濟通通訊社３日專訊》中金發表研究報告指，中國宣布將設立北京證券交易所，打造服
務創新型中小企業「主陣地」，關注受益的券商、創投等股票走勢，亦指北京證券交易所的設立
意味著資本市場迎來新的發展格局，精選層升級所帶來的融資、交易等層面的變化將利好相關
金融機構的發展，重點關注券商及創投類相關板塊。
　　中金續指，北京證券交易所的定位在於助力中小企業發展，尤其是專精特新企業的發展，相
關企業可能受到資本市場的關注，當中關注以下股份，中金公司（０３９０８）
（滬：６０１９９５）、中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、華泰證券
（０６８８６）（滬：６０１６８８）等，亦關注創投股，如魯信創投（滬：６００７８３）、
市北高新（滬：６００６０４）、復旦復華（滬：６００６２４）及九鼎投資
（滬：６０００５３）等。（ｂｎ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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