【京交所】中金：京交所將利好金融機構發展，關注券商及創投板塊

《經濟通通訊社３日專訊》中金發表研究報告指，中國宣布將設立北京證券交易所，打造服

務創新型中小企業「主陣地」，關注受益的券商、創投等股票走勢，亦指北京證券交易所的設立

意味著資本市場迎來新的發展格局，精選層升級所帶來的融資、交易等層面的變化將利好相關

金融機構的發展，重點關注券商及創投類相關板塊。

中金續指，北京證券交易所的定位在於助力中小企業發展，尤其是專精特新企業的發展，相

關企業可能受到資本市場的關注，當中關注以下股份，中金公司（０３９０８）

（滬：６０１９９５）、中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、華泰證券

（０６８８６）（滬：６０１６８８）等，亦關注創投股，如魯信創投（滬：６００７８３）、

市北高新（滬：６００６０４）、復旦復華（滬：６００６２４）及九鼎投資

（滬：６０００５３）等。（ｂｎ）



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